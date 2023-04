«Jeg kvir meg til å gå ut. Jeg føler meg ikke en del av samfunnet lenger»

«Hvor er personene i skrankene? Hvorfor kan jeg ikke betale regningene på gamlemåten? Hvorfor skal jeg bli redd for å dra på kontroll på sykehuset når det er ingen der som kan hjelpe meg?»

Nå er det på tide at vi alle står opp for de som føler seg utenfor. Det handler om verdighet og la de eldre få kontroll over livene sine, mener journalist Anders Totland.