«En sykkelrute fra Trengereid mot Stanghelle ville bety et kjempeløft for hele området»

– Arbeiderpartiet ved Geir Steinar Dale velger i Bygdanytt å sette dette sykkelprosjektet til rundt 80 millioner opp mot andre statlige sykkelprosjekter i Bergen og Arna. Det er helt unødvendig, mener Thor Haakon Bakke.

Det er egentlig allerede et prinsipp om at når det bygges store statlige motorveier, så bør det også bygges et godt gange- og sykkeltilbud som alternativ.

Dessverre så viser virkeligheten at det ikke alltid skjer.

Samtidig er det nå muligheten er her: Tiltaket bør bygges og tilrettelegges samtidig og i sammenheng med K5-prosjektet.

