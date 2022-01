Et krevende år for Osterøy-politiet: «Vi har ikke vært så synlige som vi skulle ønske»

Lav bemanning og harde prioriteringer har ført til at politiet på Osterøy ikke har kunnet være like synlige, samt drive et forebyggende arbeid blant barn og unge.

Nå håper politilederen på Osterøy at nye vaktlister skal føre til en endring.