Kven snakkar dei eldre si sak?

«Pensjonane våre er i dag under press.»

Talet på eldre er sterkt stigande, ikkje minst dei over 70 år. Snart er det fleire over 70 år enn alle barn og unge under 20 år. Det gjeld også Osterøy og Arna bydel, skriv Nils Mæhle.