Pasientreiser svarer på innlegget om pasientreise-tilbodet på Osterøy

Sidan november 2022 har Christiania Taxi vore avtalepart for Pasientreiser i Åsane/Arna, i tillegg til eksisterande avtalar på blant anna Osterøy.

På vegne av Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne på Osterøy, er Inge Johs. Reigstad bekymra for kva dette vil kunne bety for pasientreise-tilbodet på Osterøy.

Det vi ser etter desse første månadane med ny avtale i Åsane/Arna, er at leveransen frå Christiania Taxi på Osterøy er i tråd med dei overordna måla som vi set overfor alle avtalepartane våre. Kapasiteten på bilparken på Osterøy er ikkje endra som følgje av ny avtale i Åsane/Arna.