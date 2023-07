« Vi skal fremover, ikke bakover, og barna er fremtiden.»

Det er et stort behov for ny ungdomsskole, og her ønsker Osterøy Venstre at det skal bygges et nytt skolebygg, og vi ønsker også flere lærerressurser i både skolene og barnehagene våre.

Det skriver Renathe Tangen i Venstre.

