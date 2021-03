Det grøne gliset. Ove Normann fortalde til Bygdanytt i februar 2020 at Osterøy ferjeselskap ikkje har bestemt seg om dei vil gå for ei heilelektrisk løysing, eller om ferja skal gå over til hydrogen. Normann har vore ein stor pådrivar for det grøne skiftet i skipsfarta. Foto: Anders Totland