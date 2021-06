«Nei, ordførar, dette er inga heksejakt»

Ordføraren skriv at: «Det er sjølvsagt synd at enkelte opplevde besøket av politiet som ubehageleg, men det rettferdiggjer ikkje den heksejakta me no ser mot Osterøypolitiet i media.»

Siv Berg Lutro meiner ordføraren sin heksejakt-kommentar er skivebom.

Nei, ordførar, dette er inga heksejakt, skriv nyheitsredaktøren i Bygdnytt i dette innlegget.