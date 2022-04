– Osterøy SV er positive til å auke antall flyktningar frå 12 til 65

Tone Mjelde frå SV har skrive dette innlegget.

Rådmannen formidlar at kommunen ikkje er rusta til dette utan harde prioriteringar og eit målretta arbeid som involverer heile kommunen. Rådmannen ser for seg å handtere dette innafor ramma, med dei tilskot ein får.

Me veit at det i hovudsak vil vere mødre og barn som kjem til Noreg frå Ukraina. Me veit at traumatiserte foreldre slit med å vere gode foreldre. Me veit at når bilete av døde menneske går på repeat i hovudet ditt eller når lyden av ringeklokka på skulen gjer deg livredd, så er kroppen i overlevelsesmodus. Då er det ikkje mulig å slappe av, lære eller å utvikle seg.

