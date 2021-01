«Det er beint fram flaut at ein ikkje har fått denne ressursbasen for frivillig innsats opp å gå»

Åge Clausen meiner at no bør kommunen ta grep for å på plass ein frivilligsentral.

Åge Clausen bur på Valestrand og har vore helse og sosialsjef i Osterøy og bydelar i Bergen, samt HVPU-planleggar i Hordaland. Han har jobba med utviklingsarbeid for Kirkens Nødhjelp og Redd Barna i Sør-Sudan og Etiopia, og vore kyrkjeverje i Lindås No er han pensjonist med engasjement i frivillig arbeid. Foto: Lars Sveinung Lid (arkiv)

Åge Clausen

«Me har altså « feira» femårsjubileum for oppstart av ein frivilligsentral som ikkje har blitt realisert. Kvifor?»