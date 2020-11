Lesarbrev: «Ei sniknedlegging av Arna»

Når ein no opplever at bydelen sine kommunale servicekontor sakte men sikkert forsvinn frå Øyrane Torg og Arna bydel, så kan dette tolkast som ei form for sniknedlegging av Arna, skriv Robert Flatås.

Robert Flatås ber alle politiske parti i Arna til å stå opp imot sentraliseringa som skjer. Foto: Elise Årdal (arkivfoto)

Robert M. Flatås