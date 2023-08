– Derfor er K5 vår høgaste prioritet

– K5 er prosjektet alle heiar på, men som likevel aldri blir igangsett. No må det handlast, skriv Silja Ekeland Bjørkly (H) og Janne Gro Rasmussen (H) i dette innlegget.

I sommar har vi igjen vore vitne til skred og ras langs E16. For dei som bur og ferdast langs vegen har desse hendingane nesten vorten daglegdags.

Frykta for at skredet kjem på veg til fotballtrening, eller at ein ikkje kjem seg heim om kvelden er ikkje til å leva med.

...