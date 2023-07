«I en demenslandsby skal beboere kunne leve ganske normale liv og de skal gis friheten sin tilbake.»

Det handler om å skape en verdigere form for eldreomsorg!

Det skriver Robert Mjelde Flatås (bystyrekandidat nr. 37 for Bergen Høyre), Janne Gro Nyheim Rasmussen (bystyrekandidat nr. 11 for Bergen Høyre) og Sverre Storm Nesbø (bystyrekandidat nr. 34 for Bergen Høyre) i dette leserbrevet.

Vil du delta i debatten? Send ditt innlegg via denne lenka!