Synspunkt: «Vi må halde på og gje plass til dei lokale bedriftene» (abo)

Leiaren for Industriutvikling Vest fryktar at bedrifter på Osterøy vil sjå på andre lokalitetar, også utan for kommunen, dersom dei ikkje får meir plass å vekse på lokalt. Det er bekymringsverdig, meiner Kristina Bøland.