«La oss som bor på Osterøy ha et selskap som vi kan stole på hele døgnet»

Finn og Brith Spidsø skulle til Haukeland universitetssjukehus for ein operasjon. Drosjen fra Christiania Taxi kom for sent til at de rakk operasjonen. Helse Bergen beklager.

Nå ber Finn og Brith Spidsø om å få et drosjetilbud de kan stole på.