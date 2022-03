Siste dag ved barneverntenesta: «Heldige meg»

Barnevernsleiar Jane Kollvangsnes Tønjum skal gå av med pensjon. Slik har ho opplevd tida som leiar.

Heldige meg - som alltid har vore glad i jobben min

Ikkje på grunn av at alle saker var vellykka

At vi ikkje klarte å finne ut alt

Eller at vi alltid klarte levere på frist

Men fordi

«Sivert» fortsatt kan bu heime

Og fordi «Julie» ikkje lenger treng å bu heime

For at ....