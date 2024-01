Suksess med isfiskedag på Borgavatnet

Med meir enn tjukk nok is å by på, var det mange som ikkje let seg be to gonger då Osterøy Jakt og Fiskelag inviterte til isfiske.

Med over 20 cm tjukk is og utmerka forhold for isfiske, dukka 20 personar opp til isfiskedagen på Borgavatnet.