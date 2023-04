«Heradsstyret kan ikkje utan vidare vedta «kreative løysingar» på desse vegane»

Osterøy Høgre har nyleg føreslått frå talarstolen at heradsstyret prioriterer rullering av temaplan for trafikksikring i komande periode, skriv Sebastian A. Haugland og Hjalti H. Gislason i dette innlegget.

Lesarbrev: Høgre kan godt forstå at listekandidat for Raudt, Nina Kvamme er misnøgd med skulevegane slik ho skildrar i sitt lesarbrev til Bygdanytt 1. april. Det har vore tverrpolitisk semje lengje om at skulevegane våre treng utbetring og at det arbeidet tek for lang tid.

Med unnatak av den private montessoriskulen i Hosanger er det Vestland fylkeskommune som eig alle vegane som ligg til alle skular i vår kommune. Representantane i Osterøy heradsstyre kan derfor ikkje utan vidare vedta «kreative løysingar» på desse vegane; Jobben er diverre mykje meir omstendig enn det.