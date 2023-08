– Vi satser alt på null eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Bergen er en faktor som gjør dette enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, mener Emma Lovise Pettersen Mikkola fra Bergen Sp.

I Bergen er det utrolig vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet, både på grunn av pris, renter, og ikke minst at det er så mange som ønsker seg bolig. Å ett mål vi står for, er at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig!

