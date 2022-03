Vanlige folk i Vest fortjener å få fart på veiene

«En ny og trygg ringvei med mye miljøgevinst for flere av Bergens bydeler har Bergen for lengst fortjent, men Norges andre største by blir tydeligvis holdt for narr.»

Jeg håper og oppfordrer på det sterkeste at byens styrende makt går i en seriøs dialog med Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet for å fremskynde Nordhordalandstunnelen og Ringvei Øst, skriver Tore Landmark.