Leserbrev: Det er mildt sagt uheldig at stadig flere tjenestetilbud i Arna legges til Åsane

Når tjenester flyttes, stenges eller sentraliseres blir de sårbare enda mer sårbare.

I dette bygget i Åsane skal Familiens hus plasseres. Foto: Ronny Bertelsen

Karina Indrearne

Det er lite verdt å samle et viktig fagmiljø under samme tak om de i samme rennet gjør seg utilgjengelig for dem de faktisk skal være til for.