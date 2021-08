Når røyken har lagt seg, står et medtatt reisverk og flere ubesvarte spørsmål igjen

Kan privatpersoner og næringsliv i nærmiljøet nå bli hørt om hva som skal skje videre i Lonemarka?

Dagen etter brannen i leilighetsbygget på Lonemarka i Arna. Bare skjelettet av blokken står tilbake. Sammen med mange spørsmål. Foto: Eirik Langeland Fjeld

Det har vært delte meninger om blokken på Lonemarka, og alle kan med et enkelt Google-søk finne ut at langt fra alt i og rundt blokken har vært like hyggelig.