Topp å bo øst for Ulriken

– Det går ikke an å kalle Helsestasjon for Ungdom for et lavterskeltilbud for ungdom i Arna, skriver Tore Landmark (FNB) i dette leserinnlegget.

Tore Landmark (FNB). Foto: Kjell Arne Steinsvik

Tore Landmark

.