– Det er ikkje overraskande at fleire vel å bruka bil i staden for offentleg transport

Bane Nor verkar å gjera det dei kan for at det skal bli vanskeleg å parkera på Arna stasjon, medan Vy ikkje verkar å vera så opptatt av å få fleire kundar.

Då er det kanskje ikkje så rart at fleire no tar bilen fatt, skriv Ronny Bertelsen, journalist i Bygdanytt.