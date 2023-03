Vi trenger en debatt i Arna om barn og unges oppvekstmiljø

For noen uker siden overhørte jeg en høylytt gjeng med ungdommer på vei til Bergen med toget. Flere av dem omtalte Arna nærmest som «et trashet høl» hvor det er lite å finne på.

Ungdommene gav videre uttrykk for at de var på vei til Sletten for å henge på FYSAK, et lavterskeltilbud med fokus på egenorgansisert fysisk aktivitet.

Jeg vil ikke gå så langt å omtale Arna som «et trashet høl», men kan det tenkes at vi trenger en debatt i Arna framover om barn og unges oppvekstmiljø.

Vil du delta i debatten? Send ditt innlegg via denne lenka!