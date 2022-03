«Om me begge lukkast, så er det gjerne min tur til å bli håna av ordføraren»

«Det går lang tid mellom kvar gong eg høyrer slikt ute i det offentlige eller private rom».

– Sånne kommentarar er det uakseptabelt at ordførar kjem med, meiner leiar Håkon Hevrøy i Osterøy Arbeidarparti.

– Eg er glad i god humor og har ein stil når eg leiar heradsstyremøte som reflekterer det. Men her er det tydeleg at eg har tråkka i salaten og sagt ting som eg i ettertid no har vorte kjent kan feiltolkast, svarar ordførar Lars Fjeldstad (Sp).