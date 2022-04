– Ja til et stort bydelsbibliotek i Indre Arna – legg ned bibliotekfilialen i Ytre Arna

Legg til rette for et nytt og romslig bydelsbibliotek på Øyrane Torg allerede fra 2023. Legg ned bibliotekfilialen i Ytre Arna og sats på et godt barnebibliotek på Ytre Arna skole.

Det skriver Robert M. Flatås, Sverre S. Nesbø og Janne Gro N. Rasmussen i Arna Høyre.