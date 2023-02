– Med Ap på vakt har me gått frå å vera ein bydel i vekst til å bli ein «sett på vent-bydel»

Eg unner Åsane bydel alt godt, men no må me i Arna stå opp saman for bydelen vår før den forvitrar heilt.

Det er ikkje lengre rimeleg at Arna til stadigheit vert tildelt smular frå kommunekassa, skriv Robert Flatås, som er bystyrekandidat for Høgre i Bergen.