«Eit fint menneske og ein god ven gjekk ut av tida så altfor tidleg». Ved Kjell sin bortgang vart heile kysten fattigare.

Kjell hadde ein stor flokk rundt seg. Vi er mange som vil minnast Kjell Thomassen i lang tid. For arbeidet han gjorde, for mennesket han var og for kjærleiken han møtte oss med.

Vi kjenner sorg over tapet av ein god kollega og ven. Vi kjenner glede ved å ha vore i Kjell sin flokk. Vi vil minnast Kjell Thomassen med eit varmt smil og eit varmt hjarte.