Synspunkt: I flere måneder var denne tunnelen bekmørk - nå er det på tide med et samferdselsløft, mener journalist Anders Totland.

Regjeringen har lovet fylkene enorme summer på vedlikehold av fylkesveiene våre. Nå får vi håpe at noe av potten kommer oss til gode.

