Nei, det er ikke kaos. Det heter demokrati.

At valget foregår på lovlig, regelstyrt vis og at kontrollmekanismene fungerer, er ikke uorden, skriver ansvarlig redaktør i Bygdanytt, Eirik Langeland Fjeld.

– Vi kan ikke ha et politisk system som er bygget rundt partiene, og så ikke tåle at det kommer nye partier inn i mangfoldet. At det endrer det politiske landskapet til de etablerte partiene, betyr ikke at de representerer «kaos».

...