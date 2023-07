«Det er betre at området vert tatt i bruk og skapar inntekter»

Senterpartiet er i alle fall klar på at me ynskjer verdiskaping og aktivitet på dette området, og me saknar å høyre frå dei som var i mot planinitiativet sine visjonar for området.

Det skriv Lars Fjeldstad, på vegner av heradsstyregruppa til Osterøy Senterparti.

Vil du delta i debatten? Send ditt innlegg via denne lenka!