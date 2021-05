Lesarbrev: Hordfast for vekst og utvikling på Vestlandet!

Journalisten omtaler Hordfast negativt og som et prestisjeprosjekt! – hva som ligger til grunn for en slik betegnelse er imidlertid uklart. Kostnaden kan det ikke være, svarer daglig leder i Hordfast AS.

Øyvind Halleraker