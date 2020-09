Natur og Ungdom: E16-massene kan brukes litt over alt

Vegvesenet leter for tida etter et sted å dumpe 20 millioner kubikkmeter E16-stein. Aksel Gøytil Bødtker i Natur og Ungdom mener løsningen er at alle tar litt hver.

Aksel Gøytil Bødtker