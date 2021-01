Rita Tveitens tankar om 2021

Osterøy er ein av 44 kommunar i landet som ikkje har dette tilbodet.

Rita Tveiten (Ap) kjem med nokre tankar for det nye året. Og det er særleg ein ting ho vil lyfte fram. Foto: Anders Totland (arkiv)

Rita Aud Tveiten

«Eg ser for meg at det vert eit krevjande år både når det gjeld korona og når det gjeld kommuneøkonomi. Tankar som melder seg er: Kva kan me gjera med det?»