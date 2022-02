Finn kompromiss. Bygg veg til Nordhordland. Vågsbotn - Arna kan vente

Det kjem framleis til å ta tid før spaden går i jorda for ny veg mellom Vågsbotn og Klauvaneset og/eller for ny veg mellom Arna og Vågsbotn og/eller for ny veg mellom Fana og Arna.

Ikkje tel kyllingane dine før dei er klekte, skriv Eirik Langeland Fjeld i denne kommentaren.