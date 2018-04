Arbeiderpartiets bydelsrepresentanter har i alle bydelsaviser, også Bygdanytt, innlegg hvor de nå takker bergenserne for at de ble valgt.

De har en historieløs fremstilling om tilstanden i Bergen og presenterer fantasifulle skrytelister over hva Arbeiderpartiet har fått til på snart 3 år.

Sannheten er noe annet.

Skoler og barnehager

Representantene påstår at innbyggerne kan takke Arbeiderpartiet for alle skoler og barnehager som er ferdigstilt i denne byrådsperioden.

Er det kunnskapsløshet eller er det mot bedre vitende?

Hans Jørgen Brun

Alle politikere bør vite, og de fleste innbyggere skjønner, at det tar år med planlegging, budsjettering og bygging før et bygg er reist og realisert.

Det er mange skoler og barnehager som dette byrådet har fått og får gleden av å åpne, men som forlengst var vedtatt av det forrige byrådet.

Nevnes kan; Landås, Varden og Nattland skoler, Møhlenpris oppveksttun, samt barnehager i Sollien, Solheimsviken, Storetvedt, Skansemyren, Leaparken med mange flere.

Økonomi og litt historie

Representantene mener at etter byrådsskiftet er den økonomiske situasjon i Bergen betydelig forbedret.

Det skulle bare mangle, det forrige Høyre-byråd leverte 574 millioner i driftsresultat for regnskapsåret 2015, som naturligvis det sittende byråd nyter godt av.

Dette var 197 mill. kroner høyere enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. Et slikt overskudd står i sterk kontrast til hva Høyre-byrådet i 2003 måtte overta fra et Arbeiderparti styrt byråd. Nesten en milliard i underskudd og et Bergen som var lagt under administrasjon fra Fylkesmannen.

Ingen nye investeringer ble tillatt før økonomien var forsvarlig. Kraftige innsparinger måtte gjøres, men allerede etter tre år var Bergen ute av jerngrepet fra Fylkesmannen.

Skoleforfallet som Ap gir det forrige byråd ansvar for, er også historieløst og feil.

Da det Høyre-styrte byrådet med Monica Mæland overtok i oktober 2003, var allerede skoleforfallet et faktum etter 16 år med Arbeiderparti-styre.

Da sårt tiltrengte rehabiliteringer og fornyelser av skolene kunne starte etter 2007, ble flere skoler pusset opp og rehabilitert. Etter at tilstandsrapporten av skole- og helsebygg var gjennomført, ble det satt av nærmere 5,5 milliarder til nye skoler og rehabilitering.

Da kan vi spørre; Hvilke skoler, sykehjem, og barnehager har dagens byråd vedtatt og hvor langt er de kommet i prosessen? Virkeligheten er slik Arbeiderpartiet nå soler seg glansen av det forrige byråds innsats.

Sykehjem

Ikke en eneste ny sykehjemsplass har dette byrådet realisert ennå, etter å ha hatt makten i nesten tre år.

Det forrige byrådet vedtok bygging av tre sykehjem Siljuslåtten, Sandsli og Midtbygda, de var både initiert og budsjettert av det forrige byrådet. Men til alt overmål er disse blitt forsinket nå. I tillegg til forsinkelser, stikker man under en stol, at dagens byråd i tillegg har redusert sykehjems kapasiteten slik at Bergen nå har en prekær sykehjems situasjon.

Det man ikke sier

Det representantene fra Arna ikke sier noe om, var at de, som var garantister mot skolenedleggelser, raskt la ned, mot mange protester, Haugland skole. Høyre stemte mot denne nedleggingen, da vi forstod fra innbyggerne og planer, at det ville bli økende barnetall i området.

Nå hindrer byrådet dette, da de i sin kommunedelplan ikke lenger vil bygge boliger, som ikke ligger langs kollektiv aksene.

Jeg tror så absolutt at Arna sine innbyggere kjenner historien, og selv opplever hvordan de har det med Arbeiderpartiet ved maken; et styre som årlig har økt avgiftene, som øker eiendomsskatten, reduserer tilbud til de eldre og utviklingshemmede, og som heller skryter av å ha satt penger på bok isteden for å bruke dem på de som trenger det mest.

Arbeiderpartiet takker innbyggerne for støtten, mon tro om de gjør det ved neste kommunevalg?