Så var vi her igjen. Begynner dessverre å bli vant til dette nå, er kommet til det punktet der jeg ikke vet om jeg skal le eller grine. Fortvilelse og irritasjon er ord som kommer fort fram når jeg hører ordet Skyss.

Upålitelig, manglende folkeskikk og møter ikke opp på riktig tidspunkt, eller som i det siste, aldri dukker opp i det hele tatt.

Datoen er 14. mars 2018. Busstoppet er fullt av elever som snakker om oppgavene på prøven for 30 minutter siden, mens jeg er på vei til senvakt på sykehuset.

Bussen skal ifølge ruten komme 12.32. Klokken blir 12.35, men forsinkelser på bussene er blitt hverdagskost for oss alle. Klokken blir derimot 12.45, så 12.55… ingen tegn.

Skyss' kundeservice ringer meg opp igjen og sier bussen har havarert.

Selvfølgelig er dette noe som kan skje. Det jeg også får vite er at jeg ikke får dekket taxi selv om buss er over 30 min forsinket, fordi at det nå er sendt ut en ny buss som skal dekke ruten for den ødelagte. Problemet her er at den nye bussen, som teknisk sett hadde brukt 8 minutter fra startstedet og inn til oss, fikk beskjed om å kjøre 30 minutter etter de fikk melding om at forrige bussen var ødelagt!

Hvor er effektiviteten folkens?!

Da bussen endelig kom, spurte jeg om han kunne ringe bussen som skulle gå fra stasjonen 5 minutter etterpå, da jeg på grunn av forsinkelsen sannsynligvis ikke ville rekke den. Da fikk jeg en grimase og «jeg har ikke peiling på hvilke buss det er» til svar. Til og med rutenummeret hjalp ikke.

Da jeg forklarte situasjonen og at jeg ville bli veldig forsinket dersom jeg ikke rakk den, så han bare vekk og ga ingen svar. Skulle tro man i 2018 hadde mulighet til å plukke opp mobiltelefonen og ha en oversikt over hvilke kollegaer som er på jobb samme formiddagen, samt å by på standard folkeskikk, men da har jeg altså tenkt helt feil..

Da har vi som ventet på dette busstoppet ikke bare mistet ett tog, men også enda en buss fra stasjonen som skulle ta oss videre på pendler-ruten vår. Og når går neste form for transport, mon tro?

Jo, 40 minutter etter vi endelig er på plass på endestoppet. Utrolig kjedelig å komme for sent på jobb fordi Skyss ikke får klampen i bånn og ikke klarer å plukke opp en mobiltelefon og bruke verbal kommunikasjon mellom sine sjåfører.

Lite visste jeg om at møtet med Skyss neste kveld skulle bli like innholdsrikt. Eller, jeg burde vel si mindre innholdsrikt, da bussen ville finne på noe mer spenstig fra gårsdagen og dermed bestemte seg for å aldri dukke opp… Klokken er 23.18 den 15. Mars.

Siden det er dårlig planlegging fra selskapets side når det kommer til overlapping av busser, har jeg allerede ventet i 20 minutter. Buss etter buss gjør seg klare for ferden videre inn i nattemørket, men med følelsesløse blikk og monoton stemme får jeg beskjed om at ingen av dem skal samme vei som meg.

Det er kaldt, og vinden sender skjelvninger gjennom hele kroppen. Selv dunjakke med stor og fòret hette er en lett match for dette været. Klokken slår 23.30, vinder uler og det er ingen tegn til bussen enda. Jeg forsøker å ringe kundeservice. Den automatiske svareren sier at de stengte for 4 1/2 time siden og har ingen svar på hvorfor det virker som at den ønskelige bussen har tryllet seg vekk fra nattens veier og ikke har tenkt å møte opp. Takk for den…

(Nå skal jeg ikke ta alle bussjåfører under én kam, det er tross alt mange herlige mennesker som tar på seg sjåfør-uniformen hver dag og er smilende, høflige, som kjører forsvarlig, og møter opp på busstoppet når de skal. Likevel er det dessverre litt for mange som er stikk motsatte.)

Måtte til slutt vekke min far og få ham til å hente meg. Dessverre er det ofte slike tiltak man må sette i gang når det kommer til et selskap som Skyss. Så her sitter jeg da, når klokken er blitt godt over midnatt og jeg endelig er kommet hjem fra jobb. Skal stå opp igjen klokken 05.00 for å være på jobb på sykehuset til kl. 07.00, men siden jeg må ta buss til toget så spørs det om jeg rekker fram i det hele tatt…

Skyss svarer:

Hei Siren! Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som om du har hatt mye uflaks..! Det er ikke slik vi ønsker at kunder skal oppleve oss, verken når de reiser eller når de kontakter vår kundeservice.

Vi og busselskapene gjør hver dag vårt ytterste for at bussene skal følge oppsatte rutetider, men det kan dessverre oppstå trafikkavvik. Vi prøver da å hjelpe de berørte best mulig.

Hvis et avvik fører til en forsinkelse på mer enn 20 minutter, kan du ha rett til å få dekket alternativ transport. Vi har dessverre ikke mulighet til å innvilge dette i en telefonsamtale, men vi kan henvise til de skjema og hjelpemidler du trenger for å søke om refusjon.

Vi beklager hvis informasjonen du fikk om dette, ikke var tilstrekkelig god denne dagen. Vi ønsker også at alle skal ha gode møter med våre sjåfører. Det er som regel ikke mulig for en sjåfør å kontakte en annen buss direkte, men alle kunder som spør, skal få skikkelig svar.

Vi skal se på og følge opp hva som kan ha skjedd her.

At du opplevde flere problemer neste dag, er virkelig beklagelig. Vi får ikke undersøkt hva som skjedde i den saken, uten nærmere informasjon om hvilken buss det gjaldt. Vi ønsker uansett å beklage hvordan du opplevde oss og vårt tilbud disse to dagene, og vi håper du gir oss muligheten til å vise oss frem fra en bedre side fremover. De aller fleste av våre avganger går til korrekt tid.

Vennlig hilsen Lars Monsen, leder for kundedialog i Skyss