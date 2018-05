Jeg er enig med Bjørn Sundland i mye av det han skriver her, men bro over Arnavågen ved Holmen er jeg skeptisk til. Ihvertfall bør den ha en seilingshøyde på 20m eller mer.

Det bør være et mål at flere båtfolk skal gå over til stillegående og miljøvennlige seilbåter, og disse vil bli utestengt av en lavere bro. Det samme gjelder veteranrutebåter.

Det er også et ganske langt spenn, ca. 120m, og det er vanskelig med peler pga. isen. En så lang og høy bro er et stort prosjekt. Den nye gangbroen ved Bergen Brannstasjon, koster 1 million per meter. Et alternativ med åpningsmekanisme vil også være kostbart og upraktisk, ref. Småpudden, som ble en dårlig løsning til 120 millioner. Den bruker lengre tid på å åpne enn den 100 år gamle Tower Bridge i London.

Hvis det trengs en passasje for fotgjengere og syklister så vil jeg tro at en selvkjørende ferge kan være en bedre og billigere løsning.

Eller bare å legge ut endel robåter eller kanoer på hver side for fri bruk. Hver innbygger i Arna kan jo få sin egen båt til den prisen.