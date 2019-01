Ifølgje Bygdanytt ønskjer eigarane av Øyrane Torg, DnB Næringseiendom å utvida senteret.

Etter det ein forstår søkjer dei dispensasjon frå enten KPA eller pågåande offentleg planarbeid for Indre Arna, for å gjennomføre utbyggingsplanane.

Årsaka er ikkje meir mystisk enn at dei berre gjer det selskapet er oppretta for, nemleg å investera i eigedom. Så ærlege får vi vere. Det er likevel ikkje difor byrådet må vende tommelen ned for dette utspelet.

Kommuneleiinga har dei siste åra lagt ned store resursar for å overtyda oss om at Indre Arna må gjerast om. Landskapsarkitekter har teikna og skrive, og politikarar har reist rundt i bydelen for å spreia bodskapen. Ein har jamvel bede om tilbakemeldingar og innspel frå innbuarane. Det har ein og fått, og dei fleste må finne seg i vente på planprosessen.

Om byrådet skulle gjere unnatak for ein resurssterk aktør som DnB Næringseiendom, er det såleis eit alvorleg tillitsbrot overfor innbuarane i Arna som ser fram til ordskiftet knytta til den politiske handsaminga av dei offentlege planane.

Spørsmålet om lokaldemokratiet er ein ting. Men utbyggingsplanane er av eit slikt omfang at det ikkje kan sjåast isolert frå heile det offentlege planarbeidet. Øyrane Torg ligg i eit sensitivt område både med sjøtomter og ikkje minst ved det viktigaste lokale aust-vest sambandet, Ådnavegen. Fell desse områda bort, eller vert fastlåste, er det ikkje mykje att å planlegga.

Fagområder som lokal samferdsle, grøntareal, plassering av offentlege bygg og fellesareal har enno ikkje vore diskutert eller blitt fatta vedtak om. Eg har heller ikkje fått med meg at det er blitt diskutert kva typer næringsverksemd ein ønskjer kan få etablera seg i dette området.

Private utbyggingsplaner er velkomne. Men dei må halde seg innanfor dei rammene lokalsamfunnet vedtar. Vi kan ikkje risikere fleire Arna Urban-saker.

At desse rammene framleis ikkje er på plass er byrådet sitt ansvar. Bergensarane insisterer på at dei er dei rette til å styre Arna. Då er det siste dei bør gjere å opne for meir kaos i det offentlege planarbeidet.

Erik Grytdal,

Indre Arna