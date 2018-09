Det at nå bystyret ser ut til å gjenopprette bydelstyrene er meget bra, men dessverre har dette skjedd alt for sent.

Byrådet hadde allerede flertall for dette for flere år siden og kunne ha innført dette fra dag en. Istedenfor valgte de å bruke penger på et utvalg som skulle utrede det, for deretter falle ned på det samme som nå ser ut til å bli vedtatt.

Man kan selvfølgelig lure på hvorfor først nå, men man jo forstå at bydelstyrer kunne gitt byrået en del utfordringer som de også ga forrige byråd, som i ren desperasjon valgte å legge dem ned.

Når de nå opprettet bydelsstyrene igjen, er det fortsatt en del mangler og MDG ønske å gå enda lenger for å få et skikkelig lokalstyre.

- For det første bør bydelstyrene ha direktevalg. Det betyr at ikke bare kan partiene stille liste, men folk i bydeldelene kan stille egen liste hvis de ønsker det. For eksempel hvis folk ønsker å lage en egen Arna-liste så burde dette være mulig.

- I likhet med bystyret bør det være mulighet til å komme med innbyggerinitiativ. Hvis en andel mennesker i bydelen underskriver så må bydelstyret ta dette opp hvis det er inne for deres område.

- Spørretime: Denne bør være todelt. For det første bør innbyggerne kunne møte opp å stikke spørsmål. Det bør også kunne kreve at byrådet og komiteledere møter opp for å svare på spørsmål fra bydelstyret.

- Bydelstyret bør kunne som fremme saker for avstemming i bystyret.

- En god del bygdesaker og tillatelser kunne vært delegert til bydelen siden det er her det vet hvor skoen trykker.

- Alle bydelstyremøtene skal være åpne og streames slik at flest mulig av innbyggerne kan få de med seg uansett hvor de måtte befinne seg.

- Kulturmidler: Her bør bydelstyrene ha en del av poten som de fritt kan disponere.

MDG ønsker bydelstyrene skal være noe annet samling av politikere, men at det skal være et demokratisk organ som kommer lokalbefolkningen til gode. Nå gjenstår det å se om de andre byrådet er enig i dette hele er bare en festtale.

Trond Wathne Tveiten, MDG-politiker