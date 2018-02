En av de store fordelene med å kjøpe elbil, er selvsagt å slippe forbi bompengestasjonene gratis. En slik gode kan veie opp for ulempen med å måtte lade oftere enn en må fylle diesel eller bensin på en bil.

Nylig skrev BT om en solid økning i antall elbiler i Bergen de siste årene. Å få kjøre gratis gjennom bompengestasjoner, må uten tvil være en av de store fordelene som gjør at så mange trekker mot elbil-valget.

For mange i Arna må det også være en fristelse å velge elbil når bydelen snart blir klemt inne av bompenger.

Nå ser det imidlertid ut til at også elbilistene snart må være med å betale for å passere bomstasjonene. Så snart antall elbiler som passerer bompengestasjoner passerer 20 prosent, forsvinner nemlig disse gratisgodene til elbilene.

Daglig leder for Bergen bompengeselskap, Jan Otto Evjen, mener at de kommer til å nå disse 20 prosentene innen få år.

Skjer det, er det grunn til å tro at den elleville elbilveksten kommer til å dabbe ut. For la oss innrømme det - det kan være et herk med kjørelengden og elbiler. Er en ikke en stor miljøforkjemper fra før av, så trengs det en gulrot - noe som frister folk til å velge en bil med sine ulemper.

Mads René Trellevik

Selvsagt spiller også klimaendringene en stor rolle. Vi er nødt til å gjøre vårt bidrag for å hindre forurensning, og å kjøre bil er uten tvil noe vi alle burde redusere. At Bergen kommune innfører flere bomstasjoner er derfor forståelig. Kommunen får mer midler til kollektivtransport og vei, og innbyggerne blir tvunget til å revurdere bilbruken sin.

Det er heller ikke bare negativt med bompenger for Arnas del. Kanskje vil flere arnabuere droppe å kjøre til for eksempel Åsane for å handle, og heller legge igjen pengene sine hos de lokale butikkene i Arna? En kan jo bare håpe.

Problemet er bare at å tro at folk kommer til å droppe bilen helt, er urealistisk. Folk er avhengig av bil, enten det er for å levere barn, på grunn av for dårlig kollektivtilbud, jobb eller andre årsaker. Og da må det vel være bedre å friste folk til å kjøpe elbil fremfor diesel- eller bensinbil.

Samtidig er elbilene også med på å bruke veien, og slik sett burde de være med å betale bompenger. Men forsvinner gratispasseringene til elbilistene for tidlig, bremser vi veksten i miljøvennlig(ere) biler.