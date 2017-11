Julen nærmer seg med stormskritt og snart er enda et år forbi.

Julen er en magisk tid for mange, der familie, venner og hygge står sentralt. En skal kose seg, en skal pynte til jul og en skal dele ut gaver.

Mye kan skje i løpet av et år. Og mye blir gjort i løpet av et år. Frivillige har i 12 måneder stått på for lokalsamfunnet sitt, naboer har gitt en hjelpende hånd og venner har stilt opp for hverandre. Noen har møtt utfordringer de ikke var forberedt på. For noen har livet blitt snudd på hodet, for andre kan det ha vært det beste året.

En kan trygt si at uten hjelp fra de rundt seg, kommer en ikke så langt her i livet. Og selv små ting i hverdagen kan bety mye for en person. Et vennlig smil fra kassadamen på en vanskelig dag, en venn som har hjulpet til med å male veggen, en pensjonist som bruker tiden på å være frivillig på museet, en som bruker tiden til å tale for andre. Dette er alle en viktig ingrediens i livet, en viktig brikke en ikke skal undervurdere.

Mads René Trellevik

Det ønsker Bygdanytt å løfte frem i desember.

Vi ønsker å bidra til å vise takknemlighet for de gode hjelperne rundt omkring på Osterøy og i Arna. I desember kommer vi til å dele ut en hyggelig juleglede til flere som fortjener det, og til det trenger vi hjelp fra Bygdanytt-leserne.

Det finnes så mange ostringer og arnabuere som gjør både store og små innsatser i løpet av et år og som fortjener en ekstra takk.

Så, Bygdanytt-lesere, fortell oss hvem som fortjener en liten ekstra oppmerksomhet i desember og hvorfor. Ingen forslag er for små, ingen forslag er for store.

Send oss ditt forslag og begrunnelse til bn@bygdanytt.no eller send oss et brev til adressen Bygdanytt, Ådnavegen 63, 5260 Indre Arna. Gjør det gjerne før julerushet starter.

Bygdanytt-redaksjonen vil gå gjennom de innsendte forslagene og dele ut en juleglede til noen av dem som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.