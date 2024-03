Eiendommen i Bruvikvegen 1152 er solgt for 2.025.000 kroner.

Eneboligen skiftet eiere 19. februar. Karin Mjelde Hjelvik solgte boligen.

Boligen ble bygget i 1983 og er på 170 kvadratmeter.

I juni 1998 ble eiendommen tinglyst solgt for 760.000 kroner. Det betyr at verdien av boligen i snitt har økt med fire prosent de siste 26 årene.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget i nærområdet det siste året.

Salget av Bruvikvegen 1152 er det andre boligsalget i Bruvik de siste tolv månedene. Snittprisen er 12.625 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i distriktene i Vestland i siste kvartal er 27.378 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Et hussalg i nærhet ble også registrert for et par måneder siden. Eiendommen i Framigarden 16 ble solgt for 1.750.000 kroner.

Kommunekartet i Vestland

Medianprisen på eneboliger på Osterøy er til nå i år 3.200.000 kroner. Det er en økning på 3,6 prosent mot tallet for hele 2023.

Dette er den 12. høyeste høyeste medianprisen blant de 43 kommunene i Vestland. Snittet i Vestland fylke er 3.200.000 kroner. Da er ikke Bergen inkludert. Høyest median har Bergen, Sogndal og Bjørnafjorden.

Økningen til Osterøy siste året er høyere enn snittet i Vestland, som er -2,3 prosent.

Totalt er det solgt 2 eneboliger på Osterøy de siste tolv månedene, mot 68 året før.

Bruvik: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Slik er prisene i Vestland nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Vestland sank med 2,20 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 27.378 kroner pr. kvadratmeter. Bergen og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 4. kvartal 2023 lagt ut 383 boliger for salg i distriktene. 361 boliger ble solgt. Det er 47 færre solgte og 53 færre lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 54 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Vestland gikk i snitt for 1,50 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.