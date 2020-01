Politiet har siktet to personer

Mandag slo politiet drapsalarm etter at to personer ble funnet døde ved Osavatnet, som ligger ved Gullfjellet.

To menn er nå siktet i saken. De ble pågrepet i Bergen mandag kveld.

Ifølge politiet er de siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Politiet utelukker ikke flere pågripelser i løpet av kvelden/natten, heter det i pressemeldingen.

Full etterforskning

Etterforskningen pågår for fullt, melder politiet. De vil komme tilbake med mer informasjon tirsdag formiddag.

Vet du noe om saken? tips@bygdanytt.no

Sent mandag kveld varsler politiet at de to døde nå formelt er identifiserte.

– Arbeidet med å informere deres nærmeste pårørende pågår, men er ikke ferdigstilt, sier politiet i en pressemelding mandag kveld.

Tidligere mandag uttalte politiet at de ønsket å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller i dag. Politiets tipstelefon er 47 69 60 60.

Fann blodige gjenstander

Det var turgåere som varslet politiet om blodige gjenstander ved Osavatnet mandag formiddag.

Da politiet kom til stedet, fant de en død kvinne.

Senere samme dag opplyste politiet om at det også var funnet en død mann, og at de hadde startet drapsetterforskning.

Kvinnen er i 20-årene, mens mannen er i 40-årene.