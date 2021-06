Kontaktlærarane Lena Heimvik (t.v) og Linn Hjartnes Henjum (t.h) vil kjempe for at fleire skal velje nynorsk som hovudmål. – Nynorsken har tradisjonelt sett stått sterkt i Arna, og det vil me ta vare på, seier rektor Lars Håbrekke. På fanga sit syskenparet Thor og Twyla Balabanian, som går henhaldsvis i første og tredje klasse. Alle foto: Anders Totland.