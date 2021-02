Ønskjer å legga ned kommunalt biltunnel-selskap

For snart 12 år sidan oppretta bystyret selskapet Arnatunnelen AS. No blir det truleg lagt ned.

For snart 12 år sidan oppretta bystyret selskapet Arnatunnelen AS som skulle greia ut alternative finansieringar av ein biltunnel mellom Arna og Bergen. No blir selskapet truleg snart lagt ned.

Selskapet blei oppretta for sjå på alternative finansieringar av ein biltunnel mellom Arna og Bergen.