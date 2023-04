25.000 fagorganiserte går ut i streik

Meklingen i frontfagsoppgjøret har ikke ført fram til løsning mellom LO, YS og NHO, og 25.000 fagorganiserte går ut i streik fra mandag.

LO bekrefter på sine nettsider at det er brudd i meklingene og at 25.000 går ut i streik fra mandag. Det tallet inkluderer også YS-medlemmene. YS bekrefter at de også har brutt meklingen.

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag klokka 10 for å bli enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men meklingen fortsatte på overtid.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavtlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

