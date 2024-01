Reagerer på truande åtferd overfor brøytemannskap: – På ingen måte akseptabelt

Det er snø dei vil ta seg av, men brøytemannskapa får også ein del ufine tilbakemeldingar. Det reagerer kommunen på.

– Dette er på ingen måte akseptabelt. Vi ber innstendig om at alle har forståing for at snøryddinga tar tid og mannskapet skal og ha tid til å kvila mellom slaga.