Sommeren 2021 var Karl-Erik med oss på tur - siden da har han vært alvorlig syk

Etter at Karl-Erik Hordnes tok sin andre dose med Pfizer-vaksine, startet et langt sykdomsmareritt.

Nå vil familiefaren være et ansikt for alle de som sliter med senvirkninger av koronavaksine. – Det snakkes for lite om denne gruppen, og mørketallene er nok store, sier han til Bygdanytt.